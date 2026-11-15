As Tanzania marks World Prematurity Day, Doris Mollel Foundation highlights gains in newborn survival

Dar es Salaam. As Tanzania joins the world in marking World Prematurity Day, new figures from the Kwimba Mother and Newborn Care Unit show how bringing specialised newborn care closer to rural communities can improve survival chances for premature babies, with the facility recording a 64 per cent reduction in the proportion of admitted newborns who die.

Speaking with The Citizen on November 15, 2026, Nursing Officer II and In-charge of the Neonatal Ward at Kwimba District Hospital, Ernest John Kibona said the facility had treated 542 babies with various health complications during its first nine months of operation, nearly three times the 183 newborns attended to during the corresponding period before its establishment.

Of the 542 babies admitted since the unit opened on February 26, 2026, 250, equivalent to 46 per cent, were born prematurely.

Kibona said 66 of the 542 newborns had died, representing a mortality rate of approximately 12 per cent, compared with 63 deaths among 183 admissions in the preceding nine months, when the mortality rate stood at about 34 per cent.

The figures represent a reduction of approximately 64 per cent in the proportion of admitted newborns who die, despite the substantial increase in the number of babies receiving treatment.

Beyond improving access to care, the facility has also reduced the need for families to seek specialised treatment outside the district, particularly in Mwanza City, where referral hospitals are more than 90 kilometres away.

Before the unit was established, newborns requiring specialised treatment were frequently referred to Sekou Toure Regional Referral Hospital and Bugando Medical Centre, a journey that often placed additional financial and logistical pressure on families.

Kibona said referrals to hospitals in Mwanza had since declined by more than 67 per cent, while the unit had extended its services to patients from five neighbouring districts.

The development is particularly significant for rural communities, where distance, transport costs and delays in accessing appropriate medical attention can increase the risks facing premature babies and newborns with complications.

Explaining the challenges previously encountered by mothers, Doris Mollel Foundation Executive Director, Doris Mollel, said the journey to accessing specialised newborn care could involve several referrals before a baby received the required treatment.

"Mothers typically begin their delivery journey at dispensaries. If a premature baby is born, the newborn is referred to a health centre for specialised care. However, some health centres are as far as two hours from Kwimba District Hospital. In cases where the facility cannot provide the required services, the baby may need a further referral to the regional hospital," she said.

She said the Kwimba Mother and Newborn Care Unit, supported by the Doris Mollel Foundation, had helped address some of these challenges by bringing specialised neonatal services closer to communities, reducing the need for families to travel long distances in search of treatment.

The experience in Kwimba comes against the backdrop of persistent challenges in reducing newborn deaths nationally, particularly during the first 28 days of life.

The 2022 Tanzania Demographic and Health Survey and Malaria Indicator Survey put the country's neonatal mortality rate at 24 deaths per 1,000 live births, a modest improvement from 25 deaths recorded in the 2015/16 survey.

The figures underline the need for sustained investment in newborn healthcare, particularly for babies born prematurely or with low birthweight, who are among those most vulnerable to complications during their first days of life.

Despite the progress recorded at Kwimba, Kibona said shortages of specialised healthcare personnel and essential medical equipment continued to constrain the unit's capacity to provide comprehensive care.

He identified the need for a newborn care specialist, additional doctors and more nurses to respond to the increasing number of babies requiring treatment.

The unit also lacks an oxygen production plant and requires additional equipment, including radiant warmers, which help regulate newborns' body temperatures, and phototherapy machines used to treat neonatal jaundice.

The gaps highlight the importance of ensuring that investment in specialised healthcare facilities is accompanied by adequate staffing, equipment and reliable medical supplies to sustain services and improve patient outcomes.

Meanwhile, as part of this year's World Prematurity Day commemorations, the Doris Mollel Foundation is holding an evening event in Dar es Salaam, where three publications focusing on premature babies, parental involvement and newborn care are scheduled to be launched.

The publications include My Baby Is Born Too Soon. What Do I Do? (Nimezaa Njiti, Nifanyeje?), a guide for parents and caregivers; How We Want Neonatal Care Units to Look Like, developed by the Tanzania Preterm Family Network; and a handbook on providing psychosocial care and support to mothers of premature infants.

The publications seek to address the medical, emotional and psychological needs of families affected by premature births, while also providing guidance for healthcare workers and those involved in planning and developing neonatal care facilities.