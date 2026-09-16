Mixx, ZANGOF partner to expand digital financial services for Zanzibar NGOs

Mixx Tanzania CEO Angelica Pesha (second right) and Zanzibar NGO Forum (ZANGOF) Coordinator Dr Mahfoudh Hassan Haji (centre) display a signed partnership agreement to expand digital financial services for civil society organisations in Zanzibar today. Looking on are Civil Society Organisations Registrar Ahmed Khalid Abdalla (second left), Yas-Zanzibar Head Mohamed Waqid (right) and ZANGOF Chairman Hassan Hamis Juma (left). Under the partnership, ZANGOF members will access Mixx Business Suite for digital payments and other financial transactions.
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The Citizen Reporter
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Mwananchi Communications Limited