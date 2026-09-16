Mixx, ZANGOF partner to expand digital financial services for Zanzibar NGOs

Mixx Tanzania CEO Angelica Pesha (second right) and Zanzibar NGO Forum (ZANGOF) Coordinator Dr Mahfoudh Hassan Haji (centre) display a signed partnership agreement to expand digital financial services for civil society organisations in Zanzibar today. Looking on are Civil Society Organisations Registrar Ahmed Khalid Abdalla (second left), Yas-Zanzibar Head Mohamed Waqid (right) and ZANGOF Chairman Hassan Hamis Juma (left). Under the partnership, ZANGOF members will access Mixx Business Suite for digital payments and other financial transactions.

By  The Citizen Reporter

Media/news company

Mwananchi Communications Limited

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