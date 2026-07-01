Beccacece bids farewell as Ecuador coach after World Cup exit

"That's ​why I have to leave. I would have liked to continue because what I received from the players and the management warranted the possibility of continuing.

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