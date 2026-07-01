Beccacece bids farewell as Ecuador coach after World Cup exit

Ecuador coach Sebastian Beccacece looks dejected after the match as Ecuador are eliminated from the World Cup. PHOTO | REUTERS

By  REUTERS

REUTERS

Mexico city. Sebastian Beccacece bid a heartfelt farewell as Ecuador coach following their 2-0 defeat by Mexico in the World Cup round of ​32 on Tuesday, saying he would have liked to continue in the ‌role but that he had failed to deliver on his promises.

Despite entering the knockout stage with renewed momentum following a dramatic comeback victory over Germany, Ecuador could not overcome Mexico's ​fast start and flawless defensive record.

"Our contract ended with the World Cup. ​I don't think we were able to achieve the feat ⁠we promised: to make this the best World Cup ever. Today it's my ​turn to say goodbye," Beccacece said after their defeat at a deafening Azteca Stadium.

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"That's ​why I have to leave. I would have liked to continue because what I received from the players and the management warranted the possibility of continuing.

But I understand how ​this works and it hurts, but I think the decision was clear."

Beccacece acknowledged ​his team were frustrated by an energised Mexican side, who dominated the opening 45 minutes.

"We were outplayed ‌in ⁠the first half," he said.

Ecuador improved after the break and enjoyed more possession as they searched for a way back into the contest, but Mexico's defence held firm.

"We fought back, but we couldn't find the goal that would have given ​us a boost," ​Beccacece added.

Despite the ⁠pain of elimination, the Argentine manager chose to focus on the deep bond forged with his squad and the country ​during their journey.

Asked about the legacy he leaves behind, Beccacece ​deflected the ⁠praise to his squad.

"The legacy is from the players, because they have been the youngest team of Ecuador," he said.

"I have no complaints, only gratitude to the people ⁠and ​the players," he said. "I received so much gratitude ​and affection from the bottom of my heart.

The boys gave me two beautiful hours after the ​match and that's what we're left with."

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