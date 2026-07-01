'The King is back' - Egypt's Salah resumes training after hamstring scare

Egypt's Mohamed Salah. PHOTO | COURTESY

By  REUTERS

REUTERS

Egypt captain Mohamed Salah resumed training on Tuesday, participating in part ​of the team's session as he ‌continues his recovery from a hamstring strain and boosting hopes he will be fit ​for Friday's World Cup last-32 ​clash against Australia.

Salah was substituted during ⁠Egypt's 1-1 draw with Iran in ​their final group match, casting doubt ​over his availability for the knockout tie in Dallas.

Photos posted on the Egyptian Football Association's ​Facebook page showed a smiling Salah ​back on the training pitch in Spokane, where ‌Egypt ⁠have been preparing for the Australia match. The team accompanied the images with the caption: "The King is back".

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Salah's ​return was ​a timely ⁠boost for Egypt, who progressed to the knockout stages ​for the first time after ​finishing ⁠second in their group with five points, behind leaders Belgium on goal difference.

The ⁠34-year-old ​has been instrumental in ​Egypt's campaign, scoring once and providing two assists.

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