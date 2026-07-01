Mexico coach Aguirre emphasizes connection with fans as driving force for victory

(function () {
"use strict";
var thisScript = document.currentScript;
var CONFIG = {
apiBase: "https://market.mcl.co.tz",
brand: "Market",
live: "LIVE",
labels: {
stocks: "Stocks",
forex: "Forex",
buy: "Buy",
sell: "Sell",
unavailable: "Market data is currently unavailable.",
updated: "Updated",
},
majorCurrencies: ["USD", "EUR", "GBP", "KES", "UGX", "ZAR", "JPY", "CNY", "INR", "AED", "CAD", "CHF", "SAR"],
refreshMs: 5 * 60 * 1000,
pxPerSecond: 55,
accent: "#0a66c2",
accentRgb: "10, 102, 194",
};
// ---------------- STYLE ----------------
var CSS = `
.mcl-ticker{--accent:${CONFIG.accent};--accent-rgb:${CONFIG.accentRgb};
--bg-a:#0b1f3a;--bg-b:#123059;--txt:#fff;--txt-dim:rgba(255,255,255,.62);
--up:#2fd07f;--down:#ff5d5d;--flat:#9fb3c8;--h:48px;
position:relative;height:var(--h);width:100%;overflow:hidden;display:flex;align-items:stretch;
color:var(--txt);background:linear-gradient(90deg,var(--bg-a),var(--bg-b));
border-top:2px solid var(--accent);box-shadow:0 2px 10px rgba(0,0,0,.18);
font-size:13.5px;user-select:none;
font-family:Inter,-apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,Arial;}
.mcl-ticker *{box-sizing:border-box;}
.mcl-brand{flex:0 0 auto;display:flex;align-items:center;gap:9px;padding:0 16px;
background:rgba(0,0,0,.2);white-space:nowrap;}
.mcl-brand-name{font-weight:800;font-size:12px;text-transform:uppercase;}
.mcl-live{display:flex;align-items:center;gap:6px;font-size:10px;font-weight:700;color:var(--accent);}
.mcl-dot{width:8px;height:8px;border-radius:50%;background:var(--accent);animation:pulse 1.6s infinite;}
@keyframes pulse{0%{box-shadow:0 0 0 0 rgba(var(--accent-rgb),.6);}70%{box-shadow:0 0 0 7px rgba(var(--accent-rgb),0);}100%{box-shadow:0 0 0 0 rgba(var(--accent-rgb),0);}}
.mcl-viewport{flex:1;overflow:hidden;position:relative;}
.mcl-track{position:absolute;display:inline-flex;white-space:nowrap;align-items:center;height:100%;}
@keyframes scroll{from{transform:translateX(0);}to{transform:translateX(-50%);}}
.mcl-item{display:inline-flex;gap:7px;padding:0 14px;border-right:1px solid rgba(255,255,255,.08);}
.mcl-sym{font-weight:700;}
.mcl-val{color:var(--txt-dim);}
.mcl-chg.up{color:var(--up);} .mcl-chg.down{color:var(--down);} .mcl-chg.flat{color:var(--flat);}
.mcl-pill{margin:0 10px;padding:3px 10px;border-radius:999px;background:var(--accent);font-size:10px;font-weight:800;}
.mcl-status{padding:0 16px;color:var(--txt-dim);}
`;
function injectStyle() {
if (document.getElementById("mcl-style")) return;
var s = document.createElement("style");
s.id = "mcl-style";
s.textContent = CSS;
document.head.appendChild(s);
}
// ---------------- MOUNT ----------------
function getMount() {
return document.querySelector(".ticker-data");
}
// ---------------- HELPERS ----------------
function toNum(v) {
var n = parseFloat(String(v || "").replace(/,/g, ""));
return isFinite(n) ? n : null;
}
function fmt(v) {
var n = parseFloat(v);
if (!isFinite(n)) return v;
return n.toLocaleString("en-US", { minimumFractionDigits: 2, maximumFractionDigits: 2 });
}
function arrow(d) {
if (!d) return "▬";
return d > 0 ? "▲" : "▼";
}
function cls(d) {
if (!d) return "flat";
return d > 0 ? "up" : "down";
}
// ---------------- DATA ----------------
async function fetchFiles(cat) {
var r = await fetch(CONFIG.apiBase + "/api/files?category=" + cat);
return r.ok ? r.json() : [];
}
async function load(track) {
try {
var [stocksFile, forexFile] = await Promise.all([
fetchFiles("hisa"),
fetchFiles("fedha"),
]);
track.innerHTML = '
Loading...';
// simplified render (kept minimal for integration)
var html = "";
html += '
STOCKS';
html += ' ';
html += ' NMB 2,450.00 ▲ 1.2% FOREX';
html += ' ';
track.innerHTML = html + html;
var speed = 50;
var dur = Math.max(20, track.scrollWidth / speed);
track.style.animation = "scroll " + dur + "s linear infinite";
} catch (e) {
track.innerHTML = ' USD Buy 2,600 · Sell 2,640 ▼ 0.4%
Market data unavailable';
}
}
// ---------------- INIT ----------------
function init() {
injectStyle();
var mount = getMount();
if (!mount) return;
mount.innerHTML =
'
';
var track = mount.querySelector(".mcl-track");
load(track);
setInterval(function () {
load(track);
}, CONFIG.refreshMs);
}
console.log(CONFIG);
if (document.readyState === "loading") {
document.addEventListener("DOMContentLoaded", init);
} else {
init();
}
})();
' +
'
' +
'
' + CONFIG.brand + '' +
' ' +
' LIVE
' +
'
' +
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