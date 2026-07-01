Mexico coach Aguirre emphasizes connection with fans as driving force for victory

Mexico coach Javier Aguirre reacts. PHOTO | REUTERS

By  REUTERS

REUTERS

Mexico city. Mexico coach Javier Aguirre said it was the players' connection with the fans ​that was driving their push to succeed at ‌the World Cup, after the co-hosts qualified for the round of 16 on Tuesday.

Mexico's 2-0 win over Ecuador at the Azteca ​Stadium was their fourth straight victory without a ​goal conceded at the tournament.

"This connection we have ⁠with the fans is a driving force," Aguirre said ​at a press conference.

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On Tuesday night, the Azteca was ​once again overflowing, with just over 80,000 fans cheering on their team from start to finish and booing every time the opposing ​team touched the ball.

"I've had some great victories, ​but none like today's, because it's at home, with your own ‌people," ⁠added Aguirre, who previously managed Mexico at the 2002 and 2010 World Cups.

On Sunday, Mexico will play in the round of 16 again at home in Mexico City ​against the ​winner of the ⁠match between England and the Democratic Republic of Congo.

Aguirre, 67, praised the Ecuadorean ​team, who finished second in the South American ​qualifiers ⁠with only two losses in 18 matches.

"It is not easy to beat Ecuador," he said.                       

Aguirre was happy with Mexico's ⁠performance, ​his only gripe being that ​they were unable to score more goals on the counterattack to kill ​off the game.

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