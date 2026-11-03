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NECTA Examination Results: Standard Seven pass rate rises to 85.22 percent
Rain leaves Mbeya residents homeless as floods sweep away 125 houses
Tuesday, November 03, 2026
- 2 min read
By
Sadam Sadick
Mwananchi Communications Limited
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