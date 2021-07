By AFP More by this Author

Complete list of CAF Champions League winners ahead of 2021 final between title-holders Al Ahly of Egypt and Kaizer Chiefs of South Africa in Casablanca on Saturday:

9: Al Ahly (EGY)

5: TP Mazembe (CON), Zamalek (EGY)

4: Esperance (TUN)

3: Canon Yaounde (CMR), Hafia (GUI), Raja Casablanca (MAR)

2: Entente Setif, JS Kabylie (both ALG), Asante Kotoko (GHA), Enyimba (NGR), Wydad Casablanca (MAR)

1: ASEC Mimosas, Stade Abidjan (both CIV), Club Africain, Etoile Sahel (both TUN), Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates (both RSA), Oyrx Douala, Union Douala (both CMR), CARA (DRC), FAR Rabat (MAR), Hearts of Oak (GHA), Ismaily (EGY), Mouloudia Alger (ALG), V Club (CON)