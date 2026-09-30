EAC seeks joint stand ahead of UN climate conference

Dar es Salaam. East African Community (EAC) partner states are unifying their approach ahead of the 31st Conference of the Parties (COP31) in Türkiye. They are seeking to formulate a regional position focused on climate adaptation, resilient agriculture and equitable climate finance.

This alignment coincides with the drafting of the EAC Climate Change Strategy and Action Plan 2026–2036, a ten-year roadmap for regional environmental governance.

Central to these consultations is the vulnerability of smallholder farmers, who face severe operational disruptions caused by erratic rainfall, prolonged droughts, floods, shifting temperatures and heightened pest pressures.

The Eastern and Southern Africa Small Scale Farmers’ Forum (ESAFF) has called for seamless integration between climate and agricultural policies, advocating for institutionalised farmer participation in programme design and monitoring. ESAFF Chairperson Diane Sibanda says direct involvement is imperative to ensuring policies reflect rural realities.

Furthermore, regional stakeholders are demanding streamlined climate finance mechanisms to eliminate administrative barriers and direct adaptation resources directly to agricultural organisations.

Key priorities encompass targeted investment in agroecology, sustainable land management, and farmer-managed seed systems to strengthen long-term food security.