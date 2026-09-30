Training, inspections crucial for improved safety at fuel stations









Dar es Salaam. The growing number of petrol stations in Tanzania needs to be matched by stronger safety systems that protect workers from their first day on the job, rather than waiting for accidents, illness or inspections to expose shortcomings.

A Mwananchi investigation in Mbeya and Tanga regions found some filling station attendants working without safety shoes, gloves or masks, while others started work without training in fire safety, the use of fire extinguishers and emergency response.

The findings suggest that safety at petrol stations cannot depend on a single piece of protective equipment or occasional inspections.

It requires a system that clearly defines the responsibilities of employers, workers and regulators, with identified shortcomings followed up until they are addressed.

Data from the Energy and Water Utilities Regulatory Authority (Ewura) show the importance of such a system as the number of petrol stations continues to grow, particularly in rural areas.

According to Ewura's 2024/25 annual report, the number of rural filling stations increased from 480 June 30, 2024, to 586 by June 30, 2025, representing a 22.08 percent increase.

During the same financial year, Ewura inspected 944 petroleum products’ facilities and infrastructure. Of these, 787, or 83.37 percent, complied with the required standards, while 157, or 16.63 percent, did not.

Although compliance improved from 79.29 percent in the 2023/24 fiscal year to 83.37 percent in 2024/25, the 157 facilities that failed to meet the requirements highlight the need to ensure inspections are followed by corrective action and monitoring.

Practical training

Because petrol stations present fire risks, safety training should go beyond theory, stakeholders say.

Fire and Rescue Force spokesperson Inspector Damian Muheya says every worker should have basic knowledge of fire safety and be able to use a fire extinguisher in an emergency.

“Because petrol stations are high-risk areas due to the presence of fuel and flammable vapour, it is important for every worker to have basic knowledge of fire safety and be able to use a fire extinguisher when an emergency occurs,” he says. This calls for practical training that enables workers to identify hazards, report incidents and take appropriate action in the event of a fire or fuel spill.

Such training should include the use of fire extinguishers, emergency assembly points, reporting procedures and activities that should be avoided around fuel pumps.

Muheya says owners and operators, particularly those running stations in rural areas, should ensure their workers understand fire safety procedures.

On the use of mobile phones around fuel pumps, he says the priority should be adherence to safety procedures established by each station and ensuring that no activity distracts workers in high-risk areas.

Workers must follow safety rules

Daniel Mwemba, a petrol station supervisor in Tanga, says workers must use the protective equipment provided and follow safety procedures without waiting to be supervised.

“Some petrol stations have workers who, regardless of how long they have been employed, wear their protective equipment and follow all the rules because they understand their importance,” he says.

Mwemba says occupational health and safety is not solely the responsibility of employers and owners, but also of workers because failure to follow procedures can have consequences, including the closure of stations that fail to meet the required standards.

He says safety should therefore not be left to employers to decide whether to invest in it.

The cost of personal protective equipment (PPE), training and occupational health should be treated as part of the cost of operating a filling station.

Dr Ernest Winchislaus, a specialist in internal medicine at Mbeya Zonal Referral Hospital, says prevention should be at the centre of workplace safety.

“Prevention is a fundamental part of workplace safety, not an option,” he says.

“Employers should invest in protective equipment, training and monitoring their use, while the relevant authorities should increase inspections,” he adds.

Call for coordinated inspections

Gerald Mrema, vice president of the Association of Occupational Health and Safety Professionals (Tahosa), says safety at petrol stations cannot be managed by a single institution because the risks cover several areas, including occupational health, protective equipment, fire safety and emergency preparedness.

He says the Occupational Safety and Health Authority (OSHA), Ewura and the Fire and Rescue Force should establish a system for sharing inspection information so that shortcomings identified at a station do not remain in one institution's files without follow-up.

“Safety at a petrol station should not be viewed from one perspective. These institutions need to work together. There is a risk of one institution identifying a problem that is not followed up by another institution with responsibility in that area,” he says.

Mrema says a joint system should show which station has been inspected, the shortcomings identified, the institution responsible for action, the deadline for rectification and whether the corrective measures have been completed.

“For example, if an inspection finds that workers do not have PPE or have not received training, the finding should not end up in an inspection report. It should be entered into a monitoring system, the employer given time to address it and the authorities return afterwards to verify whether the problem has been resolved. That is when an inspection becomes effective,” he says.

He says such a system could also improve emergency response by ensuring that relevant information about a station, the type of fuel stored, existing hazards and safety preparations is readily available to the authorities.

“The aim is not for one institution to take over another's responsibilities, but for each to fulfil its role while sharing information. If a station is found to have a serious fire risk, the Fire and Rescue Force should know. If there is a workplace health and safety problem, OSHA should follow it up, while Ewura should take action within its mandate where petroleum-sector requirements have been breached,” he says.

“Inspections alone are not enough. We need a system in which inspections are followed by monitoring until the shortcomings are addressed. That is when we can say the safety system is preventing accidents instead of waiting for an accident to happen before everyone starts asking who was responsible.”

Government steps up education

The minister of State in the Prime Minister's Office (Labour, Employment and Relations), Deus Sangu, says the government will continue reminding employers of their responsibility to protect workers.

“We have continued to emphasise that workplace owners must ensure their workers are protected and provided with equipment to protect them from hazardous environments because that is the employer's responsibility,” he says.

He says the government also uses Occupational Safety and Health Week to provide education and services to different groups of workers.

Sangu says the government plans to continue with public awareness campaigns before taking action against employers who breach safety standards.

“We plan to conduct extensive campaigns and continue providing education. We will continue calling workplace owners to remind them of their responsibilities before taking action,” he says.

He says the cost of PPE cannot be used as a justification for putting workers' health at risk.