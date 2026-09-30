Tanzania releases three new vitamin-rich banana varieties









Dar es Salaam. Tanzania has released three vitamin A-rich banana varieties in an effort to improve nutrition and food security while giving farmers access to planting materials with enhanced nutritional value.

The varieties—Bira, Lahi and Apantu—were developed through collaboration between the Alliance of Bioversity International and CIAT and the Tanzania Agricultural Research Institute (Tari), and have been officially registered by the Tanzania Official Seed Certification Institute (Tosci).

Their release comes amid concerns over vitamin A deficiency, which is estimated to affect about 33 percent of children under five in Tanzania.

Vitamin A deficiency can cause eye damage and blindness and weaken the immune system, increasing children's vulnerability to illness.

A researcher at the Alliance, Dr Deborah Nabuuma, said incorporating nutrient-rich crops into people's diets could complement existing interventions such as vitamin A supplementation, particularly in communities where bananas form an important part of daily meals.

“This research has brought us to the point where farmers can increase diversity on their farms, thereby improving access to and consumption of foods rich in vitamin A and enhancing consumers’ health,” she said.

Bananas are an important source of food, income and household nutrition in Tanzania, with more than 900,000 farming households depending on the crop for their livelihoods and food needs.

The crop ranks fourth in Tanzania in terms of its contribution to food security and income generation and supports more than 30 percent of the population, according to information provided by the Alliance.

Tanzania is East Africa's second-largest banana producer after Uganda and has one of the world's highest rates of banana consumption, with estimates ranging from 280 to 500 kilogrammes per person annually.

Bananas are a daily staple for many households and are prepared in dishes including mtori and ndizi kaanga. They are also used to make mbege, a traditional banana beer associated with the Chagga community.

TARI's senior banana breeder, Dr Mpoki Shimwela, said the three varieties were the result of about a decade of research aimed at identifying bananas with nutritional and agricultural characteristics suited to Tanzanian conditions.

“The Alliance and TARI initially identified 11 promising varieties from the Alliance’s banana genebank in Belgium. The varieties were subsequently evaluated in Tanzania in collaboration with local communities,” he said.

One of the selected varieties, Bira, has historical links to Tanzania. Although its origins can be traced to Papua New Guinea, bananas from the crop's centre of origin reached the Haya community centuries ago and became part of its traditional Kinja farming system.

The three varieties were selected following assessments of their agricultural performance and consumer acceptance.

Dr Shimwela described their registration as an important milestone for farmers and consumers, saying it would allow wider multiplication and distribution of the varieties.

“The release of these vitamin A-rich varieties marks an important step towards strengthening food and nutrition security in Tanzania,” he said.

“With the varieties now officially registered, larger-scale promotion and dissemination can proceed, bringing the potential benefits of vitamin A-rich crops to more farming communities.”