State: Treason verdict does not mean death









Dar es Salaam. The prosecution has told the High Court that a conviction for treason does not necessarily carry a mandatory death sentence, arguing that the law gives the court discretion to impose an alternative penalty.

The prosecution made the argument yesterday, as it presented its final submissions in the treason case against Chadema chairman Tundu Lissu, seeking to persuade a three-judge panel that the evidence presented in court had proved the charge beyond the required threshold. Mr Lissu, who is also a lawyer, is charged with treason, with the prosecution alleges that on April 3, 2025, while in Tanzania, he incited the public to prevent the 2025 General Election by making and publishing statements online calling on the public to put pressure on the country's leadership.

The case is being heard by judges Dunstan Ndunguru, who leads the panel, James Karayemaha and Ferdinand Kiwonde. The proceedings are now at the final-submissions stage, following the conclusion of evidence by both sides.

Mr Lissu presented his final submissions over four days, from Wednesday, September 23, to Monday, September 28. He argued, among other things, that the prosecution had failed to prove the charge. Principal State Attorney Nassoro Katuga yesterday presented the prosecution’s submission, arguing that the evidence had established the offence and addressing the possible penalty if Mr Lissu was convicted.

On sentencing, Mr Katuga said the defence had consistently argued that the only punishment available for the offence was death by hanging.

He said Section 39(2)(d) of the Penal Code uses the phrase “shall be liable to,” which, in the prosecution’s interpretation, gives the court discretion when determining the appropriate sentence.

“We raise this because, from the beginning to the end, the defence has been saying that the only punishment is hanging. We say the use of the words ‘shall be liable’ means the punishment for this offence ranges from zero to hanging,” Mr Katuga argued.

“Your court has discretion to determine the punishment for the accused if he is convicted. The court, in its discretion, may impose the death penalty. Therefore, this is an offence that gives our honourable court discretion to determine the sentence,” he added.

Mr Katuga began by examining the charge sheet and the legal elements of the alleged offence, arguing that the prosecution had established the ingredients of treason involving an attempt to threaten the government.

He said the court should consider three key questions arising from Section 39(2)(d): whether Mr Lissu owed allegiance to the United Republic of Tanzania; whether he formed an intention to incite the public to threaten the government; and whether he demonstrated that intention through his actions, including making and publishing the statements.

On the first element, Mr Katuga said there was no dispute because Mr Lissu had acknowledged during the preliminary proceedings that he was a Tanzanian citizen and therefore owed allegiance to the United Republic of Tanzania.

On the publication of the statements, he argued that the meaning of the word “publish” was clear and that Mr Lissu had made the statements available to the public.

He said Section 39(2)(d) covered two forms of conduct—making and publishing the words to the public—and referred to the Oxford Dictionary definition of “publish” as making information available to the public.

Mr Katuga also rejected Mr Lissu’s argument that the prosecution had omitted parts of his statements from the charge sheet in a way that distorted their meaning.

He said it would be impractical to reproduce every word spoken by an accused person in a charge sheet, citing Section 135 of the Criminal Procedure Act, which requires a charge to contain a statement that conveys the essential information necessary for the accused to understand the allegation.

“After analysing the charge sheet and the relevant provision, we now ask to move to the fundamental issue for the prosecution, which is proof in criminal cases,” Mr Katuga said.

He acknowledged that the burden of proving the charge rests with the prosecution, adding that the evidence given by 17 witnesses, “the prosecution has proved the charge.”