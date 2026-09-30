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State: Treason verdict does not mean death
Wednesday, September 30, 2026
- 4 min read
By
James Magai
&
Hadija Jumanne
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Government was not threatened: Tundu Lissu argues in treason trial
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