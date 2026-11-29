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Fadlu admits Yanga have much work to do after MC Alger setback
Sunday, November 29, 2026
- 3 min read
By
Majuto Omary
Sports Reporter
Mwananchi Communications Ltd
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