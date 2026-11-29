Dar es Salaam. Yanga coach Fadlu Davids has admitted he still has substantial work to do to improve the team’s attacking, defensive and physical performance after the Tanzanian champions suffered a painful 1-0 defeat to Algeria’s MC Alger in their CAF Champions League Group B opener.

Yanga were punished in the closing moments on Saturday at New Amaan Complex in Zanzibar, with substitute Soufiane Bayazid heading home from a corner in the 90th minute to hand the Algerian champions all three points.