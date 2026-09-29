Samia appoints 22 DCs, 17 DEDs in wider administrative reshuffle

Dar es Salaam. President Samia Suluhu Hassan has appointed 22 new district commissioners (DCs) and 17 district executive directors (DEDs), while transferring dozens of other officials as part of a wider administrative reshuffle.

The changes, announced on Tuesday, also affect district administrative secretaries and are aimed at filling vacancies created by retirements and other changes.

The statement was issued by Chief Secretary Dr Moses Kusiluka and signed by Presidential Communications Director Bakari Machumu.

Among the newly appointed DCs are Nicodemus Tambo Mwikozi for Arusha District, Maiko Richard Kachoma for Chato, Edwin Mathew for Tanga, Zaytun Swai for Korogwe, Atupele Mwakibete for Kilolo and Mtella Allam Mwampamba for Uvinza.

Others are Musa Ramadhani Sima for Newala, George Ngate for Chunya, Mbwana Rajabu Kambangwa for Mbulu, SACP Enock Nyakulinga for Kibondo, Lieutenant Colonel Robert Augustino Kakomangile for Ngorongoro, Lieutenant Colonel Fortunatus Kipeta for Kibiti and Lieutenant Colonel Joseph Athanas Murimi for Kasulu.

Festo Kiswaga has been appointed DC for Buhigwe, Neema Lugangira for Arumeru, Vita Rashid Kawawa for Hanang, Richard Atufigwege Kasesera for Mvomero, Dr Francis Daudi Mlacha for Kahama, Mwita Petro Marwa for Masasi, Stanslaus Shing'oma Mabula for Rorya, Christopher Andendekisye Kitwika for Uyui and Mwanaidi Adadi Rajabu for Pangani.

Among those transferred are Grace Henry Kingalame, from Nyang'wale to Meatu; Fauzia Hamidu Ngatumbura, from Meatu to Kilindi; Hashim Shaibu Mgandilwa, from Kilindi to Babati; and Almishi Issa Hazali, from Hanang to Kongwa.

Other transfers include Michael John, from Mbulu to Sikonge; Mwinyi Ahmed Mwinyi, from Arumeru to Mkuranga; Peter Ambrose Lijualikali, from Nkasi to Kalambo; Nickson Simon John, from Kibaha to Songwe; and Fadhil Emmanuel Nkurlu, from Songwe to Kibaha.

The President has also appointed 12 new district administrative secretaries and transferred four others.

The new appointees are Ali Said Ali for Temeke, Imani Fute for Kongwa, Mwanaid Nondo for Songea, Jane Daniel Mallongo for Nyang'wale, Leah Mbeke for Hanang, Shabani Ferdinand Manyama for Bunda, Mjata Daffa Abdallah for Bahi, Florida Julius Lulandala for Moshi, Shaaban Mursadi Mtengeti for Mbozi, Juma Nyasa Juma for Rufiji, Jafari Kikoti for Korogwe and Alexander Alfonce Mhando for Singida.

The changes also affect council executive directors, with 17 new DEDs appointed and 33 transferred to different councils.

Those appointed include Elikana Zabron for Pangani District Council, Agape Peter Fue for Sengerema, Samson Abas Sanga for Madaba, Warda Abeid Maulid for Kibaha Municipal Council, Charles Mwaitege for Mtama, Winfrid Erneus Tamba for Longido, Dinah Edward Msuya for Manyoni and Anna Lazaro Urio for Mkinga.

Others are Felix Joseph Tinkasimile for Mbozi, Niceforus Martin Mgaya for Kishapu, Idrisa Musa Naumanga for Kyerwa, Dadi Horace Kolimba for Mtwara Mikindani Municipal Council, William Mathew Makufwe for Njombe, Shaban Juma Mchomvu for Mufindi, Ramadhani Ali Kimara for Kibiti and Naima Bakari Chondo for Muheza.

Among the DEDs transferred are Anderson David Msumba, from Mtama to Bukoba; James Michael John, from Kyerwa to Lushoto; Ikupa Mwasyoge, from Lushoto to Rombo; Philimon Mwita Magesa, from Namtumbo to Tanga City Council; and Juma Hamsini, from Tanga City Council to Kigoma Municipal Council.